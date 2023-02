Shiffrin sikrede sig syvende VM-guld med sejr i storslalom

Shiffrin førte efter første gennemløb, og efter det andet gennemløb var hun 0,12 sekunder hurtigere end italieneren Federica Brignone på andenpladsen.

Norske Ragnhild Mowinckel vandt bronze og var 0,22 sekunder langsommere end Shiffrin. Mowinckel lå nummer seks efter første gennemløb.

Shiffrins guldmedalje kom i hus, dagen efter at hendes træner, Mike Day, rejste hjem.

Shiffrin fortalte tirsdag Day, at hun ønskede at stoppe samarbejdet, når sæsonen sluttede. Men træneren valgte altså at forlade Shiffrins lejr med det samme.