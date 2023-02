Det skal afskrække Rusland og styrke Georgien ved at understøtte landets håb om optagelse i Nato.

Krigen i Ukraine har sendt over 100.000 russere over grænsen til det lille land i Kaukasus med under fire millioner indbyggere.

De flygtede til nabolandet Georgien efter præsident Vladimir Putins ordre om mobilisering af ekstra mænd til militæret.

I marts 2022 søgte Georgien ligesom Ukraine og Moldova om medlemskab af EU. De to små lande frygtede at blive de næste i rækken, efter at Rusland invaderede Ukraine for snart et år siden.

Budgettet for det nye danske engagement er på knap 72 millioner kroner over fire år.

– Krigen i Ukraine har understreget vigtigheden af at sikre suverænitet, fred og stabilitet i landene i regionen. Det gælder blandt andet for Georgien, hvor styrket regional stabilitet er afgørende for at imødegå russiske aggressioner, siger Troels Lund Poulsen.