Danmark bidrager til indkøb af ammunition og droner til Ukraine

Spørgsmål: Er det ikke et svigt, at vi kan stå i en situation, hvor Rusland står parat med en forårsoffensiv, og så er vi i tvivl om, hvorvidt Ukraine har ammunition nok?

- Nej, det synes jeg ikke. Det ville være et svigt, hvis vi havde sagt, at vi ikke gør noget for at løse den akutte situation. Alle er nu meget optaget af de store udfordringer, som Ukraine står over for. Det er også derfor, at vi har brugt kræfter på at diskutere spørgsmålet om ammunition de seneste dage, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

- Jeg er overbevist om, at vi kan være i stand til at støtte Ukraine i deres frihedskamp. Derfor tror jeg heller ikke, at vi kommer til at se den situation. Men det er klart, at man ikke kan give nogle garantier. Vi ved jo, at russerne er i gang med at mobilisere, siger Troels Lund Poulsen.

Spørgsmål: Hvor lang tid har Ukraine ammunition til, hvis kampene fortsætter?

- Det har jeg ikke mulighed for at give et billede af. Jeg er overbevist om, at Ukraine er meget kampkraftige stadigvæk. Og vi ser også, at andre Nato-lande sender kraftige signaler om, at de vil sende ammunition, siger Troels Lund Poulsen.

Den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, mener, at pakken vil give et ”betydeligt kapacitetsløft” for Ukraines væbnede styrker.

- Det vil understøtte deres evne til at forsvare deres land, siger Ben Wallace i en pressemeddelelse.

Ud over ammunition har Danmark for nylig doneret dets samlede artilleri i form af 19 artillerikanoner og indgået en aftale med Tyskland og Holland om at donere mere end 100 udfasede Leopard 1-kampvogne til Ukraine.