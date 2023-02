Her lyder det videre, at den tomme emballage kan returneres, hvor den er købt, eller sendes til Ardos adresse i Nyborg. I begge tilfælde får kunden sin udgift refunderet.

Ardo beklager situationen.

- Ardo gør meget for at undgå fremmedlegemer i vores varer, skriver selskabet i meddelelsen.

- Generelt kan vi oplyse at vores fabrik i Orehoved på Falster, hvor produktet er pakket løbende, arbejder på at forbedre processerne for at undgå fremmedlegemer af enhver art, skriver Ardo videre.

Poserne, der indeholder 500 gram frosne grøntsager, er blevet solgt i Rema 1000-butikker i hele landet.