Syv oppositionspartier deltager i forsvarsforhandlinger

Det skyldes blandt andet, at forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) gjorde det til et krav, at oppositionspartier skulle gå med til at afskaffe store bededag som helligdag for at deltage i forsvarsforhandlingerne.

Siden trak han dog i land.

- Man fik at vide, ”hvis I ikke er med til at skaffe store bededag, så skal I vise en anden finansiering”. Det har man gjort, så det krav er sådan set opfyldt, så er vi videre, sagde han i programmet ”Lippert” på TV 2 News 25. januar.

Den alternative finansiering som oppositionspartierne - inklusive Enhedslisten og Alternativet - lagde frem, har regeringen afvist.

Regeringen ønsker, at afskaffelsen af store bededag som en helligdag skal finansiere fremrykkelsen fra 2033 til 2030.