Boje peger på fornemmelse for bagland som adskillelse fra Vermund

Nyvalgt formand for Nye Borgerlige, Lars Boje Mathiesen, lægger igen og igen vægt på, at han vil fortsætte ad Pernille Vermunds vej som formand.

Adspurgt, hvordan han kommer til at adskille sig fra den afgående formand, peger han på baglandet.

- Jeg tror, at jeg har en god fornemmelse for det med baglandet. Jeg har selv prøvet at sidde som bagland og prøvet følelsen af at være hægtet af, siger Lars Boje Mathiesen.