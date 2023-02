Biden forsikrer om upåvirket forhold til Kina efter ballonstrid

Adspurgt, om hændelsen vil svække forholdet mellem USA og Kina, svarer Biden ifølge nyhedsbureauet Reuters:

- Nej. Vi gjorde det klart over for Kina, hvad vi havde tænkt os at gøre. De forstår vores situation. Vi har ikke tænkt os at lægge os ned.

Præsidenten gentager samtidig, at han mener, at USA gjorde det rigtige ved at skyde luftballonen ned.

Det var lørdag eftermiddag lokal tid, at jagerfly fra det amerikanske luftvåben skød ballonen ned over Atlanterhavet ud for det sydøstlige USA.

Forinden havde den i flere dage svævet over USA.