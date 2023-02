Danskerne sender 100 millioner til verdens sårbare børn

- Det er så rørende at se, at selv om det også er hårdt i Danmark i øjeblikket for mange danskere, så er der ikke mangel på generøsitet over for mennesker i nød. Danskerne er måske godt klar over, at andre har det endnu sværere i øjeblikket.

Ikke kun ved showet lørdag aften er der samlet penge ind. Også aktiviteter rundt omkring i landet i løbet af januar har bidraget til, at der er blevet indsamlet over 100 millioner kroner.

- Mange danskere har løbet, bagt, gået, samlet pant, spillet håndbold og gennemført en masse andre aktiviteter for at samle penge ind, skriver Danmarks Indsamling i en pressemeddelelse.