Bygningens fjerde etage er blevet ødelagt, men også anden og tredje etage er slemt beskadiget.

- Hele den sektion af bygningen er ikke længere egnet til beboelse, udtaler Synjehubov.

Anatoly Torianyk, der er leder for Kharkivs redningstjeneste, har oplyst, at bygningen er lavet af træ. Ifølge ham er der ikke indikationer på, at flere er omkommet i angrebet.

Kharkiv havde inden krigen godt 1,4 millioner indbyggere.

Rusland angreb den 24. februar 2022 Ukraine, og tidligere i krigen var Kharkiv-området under russisk kontrol.

Men under en offensiv i sensommeren og det tidlige efterår i fjor trængte ukrainerne russerne tilbage.