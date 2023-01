Norsk VM-skurk forventede ikke passivt spil

Norges håndboldlandshold havde onsdag alle chancer for at avancere til semifinalen ved VM, men holdet smed det hele på gulvet og tabte til Spanien efter to gange forlænget spilletid.

I den ordinære spilletid førte Norge med 25-24 og havde endda bolden med få sekunder tilbage.

Spanien dækkede offensivt op på hele banen i et sidste forsøg på at erobre bolden, da Norges Kristian Bjørnsen modtog bolden. Han kunne gå mod mål for at afslutte, men kastede i stedet bolden bagud til en holdkammerat.