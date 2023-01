Søndergaard siger farvel til kvindelandsholdet efter VM

- Jeg har haft en fantastisk tid, og det har været en stor ære at repræsentere Danmark. Det er en vemodig beslutning, og det er altid svært at finde det rette tidspunkt til at sætte punktum.

- Jeg stopper, fordi det føles naturligt, og fordi det giver mig en frihed efter VM til at overveje mine næste skridt. Jeg ser ikke et bedre tidspunkt at slutte af end efter et VM, siger han i meddelelsen.

Den nu 63-årige fodboldtræner har haft ansvaret for holdet i en begivenhedsrig periode.

Efter EM-sølvet i 2017 stoppede Nils Nielsen som træner og blev midlertidigt afløst af Søren Randa-Boldt.