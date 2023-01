16-årig fængslet for ydmygelsesvold mod 14-årig

Inden retsmødet oplyste kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi, at den 16-årige tidligere er dømt for vold, og at det blandt andet var på den baggrund, at anklagemyndigheden gik efter at få ham varetægtsfængslet.

Reglerne for varetægtsfængsling er skruet sammen på den måde, at dommeren kan vælge at varetægtsfængsle en sigtet, når dommeren vurderer, at der er risiko for gentagelse af kriminaliteten.

Det betyder i praksis ofte, at hvis den sigtede for nylig er dømt for lignende kriminalitet, så er dommeren mere tilbøjelig til at varetægtsfængsle.

Hos Østjyllands Politi fortæller Jakob Christiansen, at den 14-årige ikke fysisk er kommet alvorligt til skade.