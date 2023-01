I den centrale Tjerkasy-region advarede guvernørkontoret om, at der var risiko for meget omfattende russiske missilangreb senere på dagen, og lokale indbyggere blev rådet til at gå i beskyttelsesrum, når de hørte sirener.

I Kyiv blev der meldt om eksplosioner allerede inden, at der havde været luftalarm lørdag.

Rusland sagde fredag, at dets styrker havde vundet kontrol over Soledar i det østlige Ukraine, hvilket ville være en sjælden succes for det russiske militær, hvis det bekræftes. Ukraine siger, at dets styrker stadig kæmper i byen. Der kom også meldinger tidligere på ugen fra russerne om, at de havde vundet kontrol over Soledar, hvilket så viste sig at være ukorrekt.