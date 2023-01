Danmark får støtte fra rød-hvidt tilskuerhav ved VM

Malmø er vært for Danmarks tre indledende kampe ved VM i håndbold for herrer samt de tre danske opgør i mellemrunden, hvis holdet kommer så langt.

Og det bliver stort set som at spille på hjemmebane.

- Af de omkring 11.500 tilskuere kommer mere end 10.000 til at være danske. Det kommer til at være et rød-hvidt hav.