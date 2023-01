Guldkandidaten Frankrig vandt åbningskamp i polsk inferno

Mod slutningen viste kvalitetsforskellen sig imidlertid, og Frankrig er allerede nu godt på vej til mellemrunden.

Franskmændene gik ind til onsdagens møde som klar favorit, men hjemmebanen i Katowice var med til at udligne forskellen.

Nerverne spillede formentlig ind. I hvert fald blev der i kampens indledning begået en del fejl af begge hold.

Frankrig gik midtvejs i første halvleg fra 8-8 til 11-8, og så kunne man fristes til at tro, at det ville blive starten til slutningen for polakkerne.