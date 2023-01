Tysk politi har fjernet klimaaktivister fra omstridt kulby

Tysk politi har onsdag formået at fjerne klimaaktivister fra minebyen Lützerath, omkring to timer efter en intens aktion begyndte.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Landsbyen har i månedsvis været besat af klimaaktivister. De er vrede over, at landsbyen er blevet rømmet for beboere for at gøre plads for mere udvinding af kul.