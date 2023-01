Høje energipriser presser - flere får regningen delt op

Hos Norlys har interessen for indefrysningsordningen også været begrænset.

Omkring 7000 har tilmeldt sig - cirka 1 procent af kundebasen, hvilket er langt færre end de op mod 20 procent, man oprindelig havde anslået.

Mads Brøgger, direktør for energiforretningen, spår, at interessen for den og de andre ordninger afhænger af, hvordan energipriserne udvikler sig.

- Jeg tror, at vi vil se færre frivillige betalingsaftaler, fordi vi har fået indefrysningsordningen, samtidig med at vi også indfører en mulighed for at betale månedligt, siger han.