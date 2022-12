- Jeg tror ikke, at et forbud vil gavne. Det vil formentlig bare betyde, at der vil vil være endnu mere illegalt fyrværkeri, siger Peder Hvelplund, der er gruppeformand og sundhedsordfører i partiet, til Berlingske.

- Man kunne overveje, at kun autoriserede skulle have liv til at affyre fyrværkeri, for det er tit folk, der er mere eller mindre berusede og ikke er vant til at omgås fyrværkeri, der fyrer af nytårsaften.

Ifølge DR er De Radikale, Moderaterne og Venstre også åbne for at kigge nærmere på reglerne for fyrværkeri.

Det er dog tydeligvis ikke alle politikere, der ønsker at begrænse affyringen af fyrværkeri.

Rasmus Jarlov, der blandt andet er skatteordfører i De Konservative, skrev torsdag på Twitter, at fyrværkeri bør være tilladt hele året rundt.