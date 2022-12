Seriemorder løsladt i Nepal og er på vej til Frankrig

Charles Sobhraj har siddet i et topsikret fængsel i Kathmandu, Nepals hovedstad, siden 2003.

Han menes at have dræbt over 20 vestlige rygsækturister på en såkaldt hippierute i Asien.

Men Nepals højesteret har nu givet ordre til, at Sobhraj løslades. Han har afsonet 19 år af en fængselsdom på 20 år. Domstolen har begrundet løsladelsen med hans alder.

- Nepals regering vil have ham ud af landet hurtigst muligt, og det ønsker Sobhraj også. Så jeg har sørget for, at han skal med et fly fra Qatar Airways klokken 19 (dansk tid). Den franske ambassade kommer med hans rejsedokumenter, siger advokaten Gopal Shiwakoti Chintan til journalister.