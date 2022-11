Salomonere opfordres til at søge op i højden efter jordskælv

Indbyggerne på Salomonøerne er blevet opfordret til at søge mod højere beliggende områder, efter at et jordskælv har ramt en region nær øgruppen.

- Folk rådes til at søge mod højere områder nu, siger en talsperson fra landets premierminister Manasseh Sogavares kontor ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Kontorborde og computere blev kastet rundt omkring. Det var meget uhyggeligt, siger talspersonen.