Briterne skal betale Frankrig millioner for at stoppe migranter

- Der er ingen snuptagsløsninger. Men den nye aftale betyder, at vi kan øge antallet af franske gendarmer (betjente, red.), der patruljerer på strandene i Nordfrankrig, markant.

- Vi sikrer, at britiske og franske officerer arbejder sammen om at bremse menneskesmuglere, lyder det.

Aftalen vil desuden betyde flere investeringer i blandt andet teknologi til overvågning, droner og hundepatruljer.

Migrantstrømmen over kanalen har været en hovedpine for den britiske regering. Efter bruddet med EU lovede regeringen nemlig strammere grænsekontrol.

Det har også betydet øgede spændinger mellem Frankrig og Storbritannien.

Den britiske regering har anklaget Frankrig for ikke at gøre nok for at stoppe migranter i at begive sig ud på turen, som langtfra er ufarlig.