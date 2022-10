Tesfaye vil undersøge om grænsekontrol kan lettes for pendlere

Mattias Tesfaye holder fast i, at den midlertidige grænsekontrol er nødvendig.

Han peger på, at grænsekontrollen har beslaglagt 200 våben og afvist 2000 indrejsende alene i 2022.

Men justitsministeren er klar til at se på, om der kan gøres noget, så trafikken nord og syd for grænsen ikke sander til.

- Det er klart, at grænsekontrollen skal afvikles på en måde, hvor den giver mindst mulig gene for grænselandet.

- Der er vi åbne for at undersøge, om det er muligt at indrette grænsekontrollen på en måde, så det bliver lettere at krydse grænsen for faste pendlere, der bor i grænselandet.

Han har ikke på forhånd et bud på, hvad der skal til, men siger, at han er lydhør over for ”lavpraktiske løsninger”.