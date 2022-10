Socialdemokratiet er også klar til at undersøge Samsam-sag

Socialdemokratiet er ligesom et flertal i Folketinget åben for at undersøge sagen om Ahmed Samsam.

Det oplyser fungerende politisk ordfører Mattias Tesfaye, der også er justitsminister, i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- De forhold, der drøftes, vedrører Danmarks efterretningstjenester. Det kræver en særlig omtanke.