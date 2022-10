Lektor efter fotos af ødelagte gasrør: Meget svært at reparere

Selv om der fortsat er mange ukendte detaljer omkring skaderne, forklarer Simon Pedersen, at det ikke umiddelbart ligner en typisk lækage, hvor omfanget er langt mindre.

- Det problematiske er, at alt under vand er bøvlet at reparere i forhold til over vand. Skal man svejse under vand, kan det godt lade sig gøre, men ikke i de mængder, der skal til her.

- Man vil normalt lave en luftlomme, hvor man indkapsler skaden, så man får vandet ud og luft ind, og man kan lave de operationer, der skal til. Problemet er, at hvis der mangler 50 meter rør, skal man have et nyt rør derned, have lagt det det rette sted, og det er meget bøvlet.