Flere golfstjerner dropper ud af søgsmål mod PGA Tour

Turneringen har fået kras kritik i golfverden. Kritikken går blandt andet på, at Saudi-Arabien forsøger at ”sportswashe” sit internationale omdømme ved at kaste penge efter golftouren.

Begrebet sportswashing dækker over lande, der forsøger at forbedre deres omdømme ved at sponsorere sportsudøvere eller sportshold eller ved at afholde lukrative sportsbegivenheder, mens de eksempelvis overtræder menneskerettighederne.

Siden søgsmålet blev søsat, har PGA Tour lavet ændringer for bedre at kunne konkurrere med LIV Golf. Det indebærer blandt andet øgede præmiepuljer.

Den første turnering på LIV Golf-touren blev afviklet i juni. Siden er der blevet spillet yderligere fire turneringer.

Svenske Henrik Stenson er en af de spillere, der har vundet en turnering på LIV Golf. Han var egentlig valgt som kaptajn for det europæiske Ryder Cup-hold, men den titel blev han frataget, da han tilsluttede sig LIV Golf.