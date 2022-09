Natten til tirsdag kolliderer Nasa-fartøj med en asteroide

Men missionen har til hensigt at bekræfte, om det man kan beregne sig til faktisk holder vand, eller om der er forhold, som man ikke har taget højde for.

Grunden til, at man ønsker at være i stand til at sende objekter fra rummet ud af kurs, skyldes at et større objekt på et tidspunkt vil have kurs mod Jorden.

- Jorden bliver hele tiden ramt af materiale fra rummet. Det meste er bare så småt, at det ikke er nok til at lave et stjerneskud.

- Men det sker med jævne mellemrum at større objekter kommer, siger Michael Linden-Vørnle.

Han nævner som det mest ekstreme tilfælde det, vi så for 66 millioner år siden, da et objekt på omkring 10 kilometer ramte. Det var det, der førte til, at dinosaurerne uddøde.