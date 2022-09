Putins logistikchef i Ukraine er fyret

Rusland har været nødt til at henvende sig til Nordkorea og Iran, nogle af Ruslands få tilbageværende allierede, for at få artilleri og droner.

Den seneste mobilisering er en stor logistisk opgave for hæren.

De 300.000 reservister kommer fra hele landet. De skal indkaldes, have udstyr og trænes, inden de indsættes på slagmarken mod ukrainerne.

BBC skriver, at der cirkulerer videooptagelser på sociale medier, hvor nye rekrutter udstyres med rustne AK-47-rifler.

Mange ukrainere har givet Mikhail Mizintsev tilnavnet ”Slagteren fra Mariupol”.

Han ledte også russiske styrker i Syrien og beskyldes for at have orkestreret en brutal bombekampagne, der ødelagde byen Aleppo, skriver BBC.