Leon Madsen har vundet speedway-EM for anden gang

Danske Leon Madsen kan for anden gang i karrieren kalde sig europamester i speedway.

Madsen sikrede sig guldet i hård kamp mod polakken Janusz Kolodziej, der førte med et enkelt point før fjerde og sidste EM-afdeling fredag aften.

Her blev det afgørende, at Kolodziej ikke formåede at køre sig i finalen. Det gjorde Madsen til gengæld. Han vidste, at han som minimum skulle blive nummer to, og det var lige nøjagtig, hvad der skete.