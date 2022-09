Boston Celtics har suspenderet cheftræner for hele sæsonen

- Jeg vil gerne undskylde over for vores spillere, fansene, hele Celtics-organisationen og min familie for at svigte dem, lyder det fra træneren.

- Jeg er ked af at bringe holdet i denne svære situation, og jeg accepterer klubbens beslutning. Af respekt for alle involverede, har jeg ikke yderligere kommentarer.

Udoka har kun stået i spidsen for holdet i en enkelt sæson. Den var succesfuld, da holdet nåede NBA-finalerne. Her tabte man 2-4 i finaleserien til Golden State Warriors.

Der er endnu ikke udnævnt en erstatning for Udoka. Hans assistent fra sidste sæson Will Hardy stoppede i juni for at blive cheftræner for Utah Jazz.

Nuværende assistent Joe Mazzulla er ifølge flere medier favorit til at overtage jobbet midlertidigt.