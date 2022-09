Taliban udveksler narkobaron med ingeniør med USA

– Mark Frerichs blev udleveret til USA, og Haji Bashir Noorzai blev udleveret til os i Kabuls lufthavn, oplyste Afghanistans udenrigsminister, Amir Khan Muttaqi.

Tidligere på dagen holdt Taliban en pressekonference om fangeudvekslingen.

Denne fungerede også som en velkomstceremoni for Haji Bashir Noorzai, som er løsladt efter mange år i amerikansk fangenskab.

Han blev anholdt og anklaget for at have smuglet heroin for over 370 millioner kroner ind i USA og Europa. Han fik en livstidsdom i 2009.