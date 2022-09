Pakistan kæmper med farlig vandstand i landets største sø

Myndighederne i Pakistan har søndag ladet landets største sø gå over sine bredder for at sikre andre områder mod oversvømmelser.

Det oplyser en pakistansk minister ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I den forbindelse er op mod 100.000 mennesker tvunget til at flytte fra deres hjem. Det sker i et forsøg på at sikre tættere beboede områder mod de farlige vandmasser, oplyser Jam Khan Shoro, der er minister for vandanliggender i Sind-provinsen.