FC Nordsjælland henter svensk angriber på lejeaftale i Milan

– Emil er en rigtig spændende spiller, som vi har fulgt igennem mange år - fra Hammarby og videre i Milan - så der ligger flere års arbejde til grund for, at det nu er lykkedes os at få ham til FC Nordsjælland, siger sportschef Jan Laursen.

Roback, der har spillet U-landskampe for Sverige, har endnu sit gennembrud til gode i den italienske storklub.

- Emil er en spiller med et fantastisk tempo og touch, der har venstrekanten som favoritposition. Han har kæmpe potentiale, men mangler endnu at slå helt igennem på seniorniveau.