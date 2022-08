Bjelland har brækket anklen: Risikerer også operation

Nu venter muligvis en operation.

- På hospitalet er han blevet skannet, og der venter muligvis en operation – det vil de kommende dage og resultatet fra skanningerne endeligt afgøre. Bjelland er kørt med holdet hjem i bussen, skriver Lyngby.

Uheldet skete, da Bjelland i anden halvleg skulle forsøge at forhindre Justin Lonwijk i at score. Det lykkedes, men prisen var høj for den 34-årige forsvarer.