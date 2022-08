Brøndby skal spille uden fans i Parken efter skandalescener

Her kastede fans fra Brøndby med afrevne sæder, og ifølge Fodboldens Disciplinærinstans blev der også kastet med både lightere, øl og kanonslag fra udeholdets fans.

Brøndby har fået en bøde på 300.000 kroner, mens FC Københavns bøde lyder på 150.000 kroner.

FCK straffes for fansenes anvendelse af pyroteknik samt påskriften ”1312” på et banner, som blev rullet ud inden kampen.

”1312” menes at være talværdierne for ”ACAB”, der står for ”All Cops Are Bastards”. Det kan oversættes til ”alle betjente er svin”.