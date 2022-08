DR-dokumentar: Rejsekonge betalte unge ansatte for sex og tæsk

De fleste af de unge ansatte - der blev kaldt morgenbolledamer - var oftest mellem 15 og 18 år gamle.

Kvinderne var ikke blot ansat til at stå seksuelt til rådighed for Simon Spies, de havde også andre opgaver som at vaske Spies-direktørens hår, tørre ham på ryggen eller spille tennis med ham.

Men nægtede de unge piger at have sex med rejsekongen, risikerede de at blive afskediget eller frosset ud.

- Når de blev for gamle, de ville noget andet, eller de ikke var gode nok, så blev de jo bare skiftet ud med nogle andre, fortæller Lise Lotte Breeden, der dengang var direktørlærling i Spies Rejser, i DR-dokumentaren.