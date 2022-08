Holger Rune tabte lang dyst i amerikansk hede

I begyndelsen af andet sæt havde begge spillere fortsat godt styr på egne server, indtil varmen muligvis var årsag til, at de to spillere pludselig ikke servede så godt eller hårdt længere.

Danskeren brød sin modstander to gange i slutningen af sættet og blev kun selv brudt en enkelt gang.

I tredje sæt fortsatte tendensen med servegennembrud, og ved stillingen 3-3 havde de brudt to gange hver.

Det afgørende break kom efter et maratonparti, som Wolf trak sig sejrrigt ud af, da han gjorde det til 5-3. Derfor kunne han kort efter serve kampen hjem, selv om han nåede at misse sine to første matchbolde.

Holger Rune sad over i første runde i Washington, men nåede at vinde i anden runde, så han sikrede sin første sejr i to måneder. Mere end en enkelt sejr kunne det dog ikke blive til i turneringen.