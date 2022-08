- Jeg kigger efter en keeper, der kan forhindre bolden i at gå i nettet, kan fordele spillet og håndtere presset.

- Jeg har hele tiden sagt, at Ward er nummer et. Iversen har været ude og har gjort det godt. Jeg føler ikke, at jeg behøver at kigge efter en ny målmand ude fra, siger Rodgers.

Ward fik i slutningen af sidste sæson sin første kamp i Premier League for Leicester efter næsten fire sæsoner som Schmeichels backup.

Iversen får officiel debut for Leicester og i Premier League, hvis han spiller mod Brentford.