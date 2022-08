USA sagsøger Idaho for striks abortlov

Den konservative regering i Idaho har indført en lov, som justitsministeriet i Washington D.C. betegner som et ”næsten totalt forbud” mod abort.

Justitsminister Merrick Garland siger, at formålet med at indbringe Idahos abortlov for en domstol er at sikre, at kvinder har ret til akut lægehjælp.

Garland vurderer, at Idahos lov, der efter planen træder i kraft 25. august, er i strid med en føderal lov, der tillader abort i situationer, hvor det er nødvendigt i en kritisk sundhedssituation.

- Hvis en patient kommer ind på skadestuen i en tilstand, der truer patientens liv eller helbred, skal hospitalet yde den behandling, der er nødvendig for at stabilisere den patient, siger Garland på et pressemøde.