Tyrkiet forventer gang i korneksport fra Ukraine mandag

Tyrkiet udtaler sig om sagen, fordi landet har ageret mægler i FN-aftalen mellem Rusland og Ukraine, der handler om at lade ukrainske skibe eksportere de store mængder korn.

Korneksporten fra Ukraine har stort set ligget stille, siden Rusland invaderede landet for over fem måneder siden.

Men for en uges tid siden blev der indgået en aftale mellem de to stridende parter samt Tyrkiet og FN om at genoptage eksporten.

Over 20 millioner ton korn fra sidste års høst har hobet sig op på lagre i Ukraine og venter på at blive sendt til andre lande.

Med aftalen er der skabt håb om at undgå en fødevarekrise i flere af de lande, som normalt importerer især hvede fra Ukraine.

For FN har det overordnede mål med aftalen været at forhindre, at millioner vil sulte som følge af høje priser på brød, madolie og kunstgødning.