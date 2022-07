Politi måtte ty til plan B ved Vingegaard-hyldest

Han vil ikke komme med et bud på, hvor mange mennesker der var dukket op for at hylde Jonas Vingegaard på Rådhuspladsen.

- Men der var rigtigt mange. Hele pladsen var fyldt fra Strøget til H.C. Andersens Boulevard og et stykke ned ad Vesterbrogade, siger Jesper Bangsgaard.

Afspærringen af H.C. Andersens Boulevard betød, at trafikken skulle ledes rundt om Tivoli.

- Det gav lidt udfordringer med tæt trafik i de omkringliggende gader, men det var vi forberedt på, og det gav ikke problemer, siger vicepolitiinspektøren.