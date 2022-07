Den vigtige nordirske fredsforhandler David Trimble er død

Trimble spillede en nøglerolle som forhandler i den aftale, der i 1998 førte til det, der kendes som Langfredagsaftalen.

Det er aftalen om forsoning mellem katolikker og protestanter i den britiske provins Nordirland.

I 1998 modtog han Nobels fredspris sammen med nordireren John Hume. De fik fredsprisen for deres indsats for at finde en fredsaftale i Nordirland og for at standse de katolske og protestantiske væbnede gruppers voldelige aktioner.

De to kickstartede fredsforhandlingerne i den britiske provins.