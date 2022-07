FCN nedlægger Brøndby og fortsætter flot sæsonstart

FCN-angriberen Andreas Schjelderup brød igennem i Brøndbys venstre forsvarsside, og inde foran målet fandt han angrebskollegaen Ernest Nuamah, som kunne glide bolden det sidste stykke over stregen.

Brøndby forsøgte at gå i et højt pres, men FCN virkede komfortable og var dygtige til at spille bolden ud fra bagkæden, mens holdets angribere lurede på at true Brøndby i bagrummet.

Hjemmeholdet havde svært ved at komme til gennembrud, derfor endte mange angreb med indlæg fra holdets venstreside.

Brøndby kom offensivt ud efter pausen, og kort inde i anden halvleg udnyttede Brøndby-midtbanen Josip Radosevic et straffespark, da han gjorde det til 1-1.