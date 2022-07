Alle superligadommere kommer på deltidskontrakt

Direktør for Divisionsforeningen Claus Thomsen er ligeledes positiv over for det nye tiltag.

- Disse nye aftaler vil være med til at styrke den danske dommerstandard. Aftalerne giver dommerne muligheden for at fordybe sig endnu mere i dommergerningerne. Det gavner ikke blot dem selv, men også niveauet i 3F Superliga og i klubberne, siger han.