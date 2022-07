Kviklånere har løbende overforbrug og gambler mere end andre

Et kviklån er et mindre forbrugslån med hurtig udbetaling og høje årlige omkostninger. Tal fra branchen viser ifølge Politiken at antallet af kviklån er steget fra 20.000 lån i 2010 til 358.000 lån i 2018.

1. juli 2020 kom en lovændring, der sætter et loft på 35 procent i årlige omkostninger ved kviklån. Inden var det muligt at optage kviklån med årlige omkostninger på over 700 procent.

Studiet viser også, at kviklånere har en gennemsnitsalder på 34,6 år, og næsten halvdelen er under 30 år.

Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank, siger til Politiken, at studiet viser, at ”kviklån ofte er lig med en advarselslampe”.

- At man tager et kviklån, viser sig at være et symptom på, at man er ude, hvor man ikke kan bunde. Før det her studie havde ingen nogen viden om, at den sammenhæng var så klar, siger hun til avisen.