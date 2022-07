USA og Israel afviser i ny aftale at Iran får atomvåben

Aftalen er et af resultaterne af Bidens første besøg i Israel som præsident. Den amerikanske leder sagde til en lokal tv-station i Israel onsdag, at han var åben for overvejelser om at anvende magt over for Iran, hvis det bliver nødvendigt.

- Vi vil ikke tillade, at Iran erhverver sig atomvåben, siger Biden.

Han pointerer, at USA ikke vil vente for evigt på, at Iran opfylder de betingelser, som amerikanerne har fremsat for at genoplive atomaftalen fra 2015.

USA og Israel har hver for sig fremsat indirekte trusler om krig med Iran. Iran afviser imidlertid beskyldninger om, at landet forsøger at anskaffe sig atomvåben.