USA ser krisen i Sri Lanka som følge af russisk blokade

Præsident Gotabaya Rajapaksa og premierminister Rinal Wickremesinghe har sagt, at de vil gå ind på kravene fra demonstranterne og gå af.

Sri Lankas økonomiske krise er den værste siden østaten opnåede uafhængighed i 1948.

Ledere af demonstranterne siger søndag, at de vil opretholde en besættelse af præsidentens og premierministerens boliger, indtil de er overbeviste om, at de to reelt er trådt tilbage.

Rajapaksa har nævnt datoen 13. juli som den dag, hvor han går af. Premierministeren har sagt, at han vil træde tilbage for at give plads for en samlingsregering bestående af alle partier.