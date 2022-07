Sri Lankas præsident, Gotabaya Rajapaksa, er gået med til at trække sig fra posten i næste uge.

Det siger Mahinda Abeywardana, formand for det srilankanske parlament, i en tale på tv lørdag.

- For at sikre en fredelig overgangsperiode har præsidenten sagt, at han vil gå af 13. juli.

- Jeg beder derfor befolkningen om at respektere loven og bevare freden, siger Abeywardana.