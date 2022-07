Flere smittede efter festival og tourstart bekymrer ikke fagfolk

Knap 800 borgere formoder, at de er blevet smittet med coronavirus under enten Roskilde Festival eller en af de tre danske touretaper.

Det skriver Berlingske.

Styrelsen for Patientsikkerhed har været i kontakt med 593, som formoder, de blev smittet på festivalen med over 130.000 deltagere. 196 har oplyst, at de kan være smittet til et af Tour de France-arrangementerne.