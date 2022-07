Politi ser intet galt i Labour-leders øl under nedlukning

Keir Starmer, der er leder af det britiske oppositionsparti Labour, er fredag blevet renset for mistanke om at have brudt coronaregler sidste år.

Starmer har tidligere sagt, at han ville gå af, hvis en politiefterforskning resulterede i en bøde.

Men en dag efter at premierminister Boris Johnson meddelte sin afgang efter flere skandalesager, oplyser politiet i Durham, at efterforskningen er ovre, og at der ikke tages yderligere skridt af politiet.