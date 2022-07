Det stramme budgetloft i Formel 1 bliver øget med 3,1 procent på grund af den høje inflation.

Det har ni af de ti hold i motorsportens kongeklasse fredag vedtaget i forbindelse med det forestående grandprix i Østrig. Det meddeler Det Internationale Motorsportsforbund (FIA).

Budgetloftet blev indført sidste år for at sikre en mere jævnbyrdig konkurrence mellem bilerne, og det er planen, at loftet skal sænkes yderligere over de kommende år for at øge spændingen.